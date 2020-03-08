Турнир по смешанным единоборствам, который состоялся в Черкесске, завершился скандалом. После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.

Турнир по смешанным единоборствам, который состоялся в Черкесске, завершился скандалом. После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку."Потасовка произошла между болельщиками проигравшего бойца из КБР и судьями. В конфликт вмешались сотрудники полиции и охрана и в течение полуминуты он был урегулирован", – цитирует "Интерфакс-Юг" начальника пресс-службы МВД по КЧР Казима Байбанова.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Регион Online (@news_r.ru) 7 Мар 2020 в 7:26 PSTПобеда в поединке была присуждена Алибекову, что вызвало негодование со стороны фанатов Гугова. В ходе потасовки никто не пострадал.