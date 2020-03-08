Бойцы спецназа взломали двери квартиры, рядом с которой был найден труп подростка с огнестрельным ранением головы, и никого в ней не обнаружили. Источник в правоохранительных органах сообщил, что владелец квартиры едет на место происшествия, ведется поиск виновного в гибели молодого человека.

Бойцы спецназа взломали двери квартиры, рядом с которой был найден труп подростка с огнестрельным ранением головы, и никого в ней не обнаружили. Источник в правоохранительных органах сообщил, что владелец квартиры едет на место происшествия, ведется поиск виновного в гибели молодого человека.Как сообщалось, по предварительным данным, в квартире мог находиться вооруженный человек, в связи с чем был подготовлен штурм, напоминает ТАСС. Тело подростка было найдено на лестнице в жилом доме по улице Ижорского Батальона. Квартира, около которой был найден убитый, принадлежит судье Колпинского районного суда.По факту смерти подростка следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). По информации источника, к убийству может быть причастен сын владельца квартиры, который скрылся с места происшествия. Известно, что вместе с сыном судьи были и другие подростки, но скрылся только он. В настоящее время молодых людей опрашивают сотрудники правоохранительных органов.