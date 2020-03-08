08.03.2020

2020-03-08 16:05:03

В Вязниковском районе новые скворечники уже ждут своих хозяев

Ну, а самое доброе дело в ожидании весны - вспомнить о ее главных предвестниках- скворцах. Самое время готовить для них деревянные домики. Активисты создали проект, направленный на добровольное восстановление территории старого заброшенного парка в поселке Октябрьский Вязниковского района Владимирской области. Зимой участники добровольческого отремонтировали горку. А сегодня уже во всю готовятся к весне, и смастерили множество домиков для синичек, скворцов и ласточек. Кстати, дизайн скворечников они придумали сами. Фото результатов работы они разместили в своей группе в соцсети. В планах активистов - изготовить 30 скворечников, часть из которых будет установлена на территории Октябрьского парка.

(Фото: Октябрьский парк )