08.03.2020

2020-03-08 11:10:04

Во Владимире на улице Северной произошла авария

Сегодня, 8 марта, во Владимире произошла авария. На пересечении улиц дорогу не поделили две иномарки. Об инциденте сообщили очевидцы в социальной сети "Вконтакте" : там уточнили, что пострадавших в ДТП не было. По предварительной информации водитель при выезде на главную не уступил дорогу другому автомобилю. Сотрудниками ГИБДД уточняются обстоятельства произошедшего ДТП.

(Фото: «PRO Транспорт» Владимир News)