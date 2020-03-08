08.03.2020

2020-03-08 18:00:04

Во Владимире в массовой аварии на южном объезде пострадали пять человек

Сегодня пять человек были госпитализированы после столкновения двух легковушек на южном объезде города Владимира.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115»

В результате ДТП пострадали водитель «Форд Фокус» и двое его пассажиров – женщина и девочка, а также водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и его пассажир, которые были госпитализированы.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

(Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области)