08.03.2020

2020-03-08 11:10:04

Во Владимирской области нелегальные перевозчики рискуют жизнями пассажиров

В Гусь-Хрустальном районе сотрудники ГИБДД высадили пассажиров двух микроавтобусов, водители которых занимались нелегальными перевозками. Людям пришлось выходить прямо на обочине. Такие ситуации стали не редкостью для области. В Александрове, Вязниках и Коврове сотрудники ГИБДД уже пресекали опасную деятельность нелегалов. Предрейсовый медосмотр водители таких машин, как правило, не проходят, и за безопасность движения ответственных нет. А в случае аварии с владельцев невозможно взыскать ущерб за причинение вреда здоровью или порчу имущества. В социальных сетях очевидцы утверждают, что рейсовые автобусы ходят, но подозрительно редко. Подписчики признаются, что садятся в такие маршрутки на свой страх и риск.

Игорь Максимов

- Мне надо было съездить в Меленки. Я решил не ждать автобус,а поехать на маршрутке Газели.Я все проклял пока ехал. Газель с толпой людей дубасила 110

Новые перевозчики объясняют, что в случае непринятия конкретных и действенных мер в отношении нелегалов приведет к ликвидации легальных перевозок в принципе.

Новый перевозчик «Компания АМАКС»

- И для жителей Судогды и района сообщаем следующее-наша компания с удовольствием поставит на маршрут автобусы большого класса, но когда власть окажет и нам, и другим перевозчикам помощь в выдавливании с рынка нелегальных перевозок.

Напомним, такая неразбериха с рейсами началась, когда компания «БигАвтоТранс» полностью ушла с рынка пассажирских перевозок во Владимирской области. Люди сразу почувствовали разницу. Интервалы между рейсами стали значительно длиннее.Компания обслуживал больше 10 пригородных и междугородных маршрутов