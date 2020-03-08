Едут в одном купе один молдованин и трое русских. Русскин всю дорогу анекдоты про молдован травят. Молдованин молча сидит и краской заливается. Тут на одной из станций молдованин куда-то исчезает и появляется с тремя амбалами молдавской национальности, русских хорошенько отделали и говорят:
- Если еще хоть один анекдот про молдаван расскажете, вообще никуда не доедете.
Ушли они.
Сидят москали в тишине час, два, третий пошел...Тут один не выдержал:
- Мужики! Слушайте анекдот. Идут два жида: Один - Лаур Балаур, другой - Фет Фрумос!
еще анекдот!