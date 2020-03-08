Сотрудники Госавтоиспекциии в разных районах области вручают цветы автолюбительницам.

В ряде районов Владимирской области сотрудники ГИБДД поздравили участниц дорожного движения с наступающим Международным женским днем.Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России города Гороховец останавливали автолюбительниц не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить их с наступающим праздником. Поздравления звучали и в адрес девушек, которые впервые получали водительское удостоверение. Символическим подарком стали - цветы яркие тюльпаны. Каждая участница акции подарила в ответ очаровательную улыбку, слова признательности и благодарности.Аналогичное мероприятие провели сотрудники ОГИБДД в Камешковском районе. К сотрудникам полиции присоединился и представитель общественного совета при ОМВД России по Камешковскому району, отметивший, что, несмотря на такую сосредоточенную и ответственную деятельность, как вождение авто, за рулем остаются обворожительными и хрупкими.Приятные поздравления от полицейских получили и автоледи Юрьев-Польского района. Несмотря на то, что многие уже не впервые принимают участие в акции, цветы, поздравления и пожелания безаварийной езды все принимали с благодарностью и искренней улыбкой.