Из-за детской шалости две семьи лишились дома.

Пожар в селе Тынцы Камешковского района, где вечером 7 марта сгорел дом на две семьи, произошел из-за детской шалости, сообщили местные СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по Владимирской области.Пожар произошел на улице 1 Мая, 78. К тому моменту, как на место ЧП приехали спасатели, многоквартирный жилой дом горел по всей площади. 13 огнеборцев на четырех единицах техники тушили возгорание.В пресс-службе регионального управления МЧС журналистам рассказали, что в тот день ребенок поджег мягкую игрушку, огонь перекинулся на квартиру. Сейчас двое детей, которые жили в сгоревшем доме, находятся в социальном приюте, пока соцслужбы помогают их матери решить вопрос с жильем. Женщина, проживавшая во второй квартире, также лишилась дома, сейчас она у родственников.