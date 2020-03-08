Юные инспекторы движения желали солнечного настроения и напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения.

В преддверии праздника сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району совместно с отрядом ЮИД МБОУ ООШ № 2 г. Собинка поздравили автолюбительниц и женщин-пешеходов с Международным женским днем.Общаясь с участниками движения на улицах города, сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, применения специальных удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров и пожелали удачных и безопасных дорог. Юные инспекторы движения, в свою очередь, поздравляли с наступающим праздником и вручали открытки с пожеланиями.В Коврове инспекторы ОГИБДД поздравили женщин-пешеходов с наступающим праздником и каждой подарили «Письмо безопасности», напомнив о жизненной необходимости соблюдения правил дорожного движения.По общему мнению участников дорожного движения, подобные мероприятия порой больше дисциплинируют, чем выписанный за правонарушение штраф. А ещё остается отличное настроение и желание соблюдать правила дорожного движения.