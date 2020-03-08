Он находится в реанимации.

Электричка, следовавшая из Нерехты в Кострому, сбила мужчину. Об этом сообщает ГТРК .Инцидент случился на подъезде к областному центру. Машинист электрички остановил поезд и вызвал скорую помощь.«Мужчина остался жив и был экстренно доставлен в больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации ЦРБ», - говорится в сообщении.Ведется проверка происшествия.