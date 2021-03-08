Изначально сумма иска составляла 30 млн рублей.

Во Владимире суд присяжных оправдал обвиняемую в убийстве жительницу областного центра. При этом за 18 месяцев жизни под домашним арестом она получит компенсацию 600 тысяч рублей.Изначально сумма иска составляла 30 млн рублей, которые обосновывались душевными страданиями, бытовыми неудобствами и психологической травмой. Однако владимирская Фемида посчитала требования завышенными.Основываясь на практике Европейского суда, Владимирский областной суд согласился с вердиктом коллег из Ленинского района. Апелляция жительницы Владимира осталась без удовлетворения.