Полицейские разъяснили школьникам ответственность за совершение преступлений и правонарушений.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району майор полиции Светлана Савельева в информационно – правовом библиотечном центре «Интеллект» провела урок безопасности для учеников младших классов. Цель урока - профилактика правонарушений.
Светлана Владимировна рассказала ребятам об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, привела примеры из служебной практики о наиболее часто совершаемых несовершеннолетними правонарушениях. Инспектор ПДН отметила, что даже самый, на первый взгляд, незначительный поступок, может отразиться на всей дальнейшей жизни.
В ходе урока инспектор настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и не забывать о комендантском часе.
В завершении встречи инспектор ПДН пожелала учащимся не допускать правонарушений, быть внимательными и осторожными.