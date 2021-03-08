Полицейские разъяснили школьникам ответственность за совершение преступлений и правонарушений.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району майор полиции Светлана Савельева в информационно – правовом библиотечном центре «Интеллект» провела урок безопасности для учеников младших классов. Цель урока - профилактика правонарушений.Светлана Владимировна рассказала ребятам об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, привела примеры из служебной практики о наиболее часто совершаемых несовершеннолетними правонарушениях. Инспектор ПДН отметила, что даже самый, на первый взгляд, незначительный поступок, может отразиться на всей дальнейшей жизни.В ходе урока инспектор настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и не забывать о комендантском часе.В завершении встречи инспектор ПДН пожелала учащимся не допускать правонарушений, быть внимательными и осторожными.