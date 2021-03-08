С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18730 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16440 пациентов. В стационарах лежит 360 жителей, из них 228 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1705 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 42 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 9 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 22 костромичам. Семь человек заразились в Костромском районе, по три - в Мантурово и Буе, по два - в Нерехтском и Парфеньевском районах. По одному инфицированному выявлено в Волгореченске, Галиче и Сусанино.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18730 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16440 пациентов. В стационарах лежит 360 жителей, из них 228 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1705 заболевших.