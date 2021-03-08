Накануне Международного женского дня 8 Марта полицейские поздравили с праздником автолюбительниц.

В канун 8 Марта на дорогах Владимирской области традиционно несет службу «Цветочный патруль», сотрудники которого поздравляют с праздником всех автолюбительниц.В Ковровском районе цветы, открытки, пожелания весеннего настроения, улыбок и безопасных дорог получили представительницы прекрасной части человечества, ловко управляющие автомобилями. Некоторые автоледи принимают участие в акции уже несколько лет подряд, но всякий раз неожиданная остановка сотрудниками ОГИБДД, которая заканчивается поздравлением, становится сюрпризом.Инспекторы, которые несли службу в составе «Цветочного автопатруля» отметили, что все дамы, которых остановили в этот день, оказались дисциплинированными водителями и с благодарностью принимали поздравления.