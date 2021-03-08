В Министерстве иностранных дел Украины заявили о готовности к возвращению Донбасса. При каком условии начнется операция, рассказал советник главы ведомства Валерий Поцелуйко.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о готовности к "возвращению" Донбасса. При каком условии начнется операция, рассказал советник главы ведомства Валерий Поцелуйко.Эксперт напомнил, что "Стратегия деоккупации Донбасса" была представлена в 2019 году министром иностранных дел Украины Арсеном Аваковым. По словам Поцелуйко, ведомство готово приступить к реализации проекта уже сегодня.Советник Авакова рассказал, что операция по возвращению территории начнется при одном условии: после того, как россияне выведут свои войска. "Мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", – отметил Поцелуйко.Специалист добавил, что решение о начале "деоккупации" Донбасса должен принять президент Украины Владимир Зеленский. Советник министра выразил надежду, что глава страны даст добро, и операция начнется уже в ближайшее время. "Мы готовы вернуть эти территории", – подчеркнул он в интервью "Обозревателю".Ранее "Дни.ру" написали о том, что украинские военные . Снаряды повредили жилой дом и линию электропередач. Жители населенного пункта успели вовремя спрятаться в подвалы домов, никто не пострадал.Отношения России и Украины ухудшились на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и оккупации территорий. Российские власти опровергают эти заявления и называют их неприемлемыми.