Сейчас о главной теме дня, то есть о женщинах... Есть много улиц хороших и разных... Но на карте Владимира есть и самая настоящая женская улица. Именно о ней мы вспомним сегодня. О самом праздничном топониме.

Сейчас о главной теме дня, то есть о женщинах... Есть много улиц хороших и разных... Но на карте Владимира есть и самая настоящая "женская улица". Именно о ней мы вспомним сегодня. О самом "праздничном топониме".О появлении этого названия в своей книге "Улицы Владимира от А до Я" рассказывает и знаменитый краевед Валентина Титова. Улица 8-ого марта на карте города появилась в 30-е годы двадцатого столетия. Если точнее, то в 1933-ем. Именно тогда были объединены часть улицы Гражданской и улица Столетовская. Новая улица получила общее имя- в честь Международного женского дня.И это так называемый ГЕОРТОНИМ. Или АКЦИОНИМ. Геортоним- от греческого "праздник"- вид идеонима. Собственное имя любого праздника, памятной даты торжества или фестиваля.После революции такие геортонимы массово появлялись в советских городах. Имени 8 марта. 8 марта- частые названия для советского времени. Женщины, постепенно отвоевав свои права, выходили на авансцену- политическую и общественную. И как тут не вспомнить Клару Цеткин и Розу Люксембург. В Советской России в качестве праздника этот день отмечался с 1919-ого.Кстати, в Союзе дата изначально была обычным рабочим днём. Оно и понятно. Женщины-работницы отмечали 8 марта ударным трудом. А вот начиная с 1966-ого Международный женский день в нашей стране стал выходным- нерабочим.Говорят, что у каждой улицы есть свой характер. Каков он, у "восьмимартовской" улицы? И какие изменения произошли здесь накануне праздника, мы попробовали выяснить...Елена Шарова, жительница улицы 8 марта:- Трактор проехал. Прочистил. А другие улицы остались непроезжаемые.Руслан Алексеев, житель Владимира:- Уютная улица, тихая. Центр рядом. Можно было бы здесь жить. Хорошая улица.Время идёт, но и в 21-ом веке 8 марта- по-прежнему один из самых любимых празлников. Градус эмансипации, борьбы за права давно поубавился. И сегодня 8 марта- в первую очередь, день весны и красоты.С этой прекрасной датой мы поздравляем всех жительниц региона. Женщины- они, пожалуй, такие же как мимоза. Стойкие и хрупкие одновременно. Пусть счастьем и любовью будет наполнен каждый дом. По любому адресу.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"