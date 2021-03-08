В ночь с 8 на 9 марта столбик термометра опустится до минус 15.

По информации синоптиков, на масленичной неделе во Владимире и по области ожидается похолодание, местами до минус 23 градусов Цельсия. В ночь с 8 на 9 марта столбик термометра опустится до минус 15, а днём 10 марта до минус 16 градусов. Минимум прогнозируется ночью 11 марта, когда отрицательная температура воздуха на улице достигнет 23 градусов. Однако к концу недели в регионе ожидается потепление - до плюс одного.Скорость ветра будет колебаться от 9 до 13 метров в секунду. С понедельника по среду возможны небольшие осадки в виде снега. Давление во время похолоданий повысится до 759 миллиметров ртутного столба, но к концу семидневки опустится до 749.