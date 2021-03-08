Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют женщин с Международным женским днем 8 Марта!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют женщин всех служб и подразделений органов внутренних дел города Москвы с Международным женским днем 8 Марта!Этот замечательный весенний праздник согреет душевным теплом и особыми светлыми чувствами к вам, дорогие женщины! Во все времена сотрудницы московского гарнизона наравне с мужчинами успешно решают задачи, возложенные на органы внутренних дел, с присущей легкостью сочетают профессиональную деятельность и заботу о семье. Сегодня в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве добросовестно трудятся более двадцати тысяч женщин. История хранит немало примеров самоотверженности, проявленных представительницами прекрасного пола. Их стойкость и преданность служебному долгу вызывают искреннее восхищение. Вы достойно боретесь с преступностью, надежно обеспечиваете безопасность и правопорядок в столице, работаете на сложных, ответственных направлениях и уверенно преодолеваете трудности нелегкой службы. Проявляя свои лучшие качества, добиваетесь высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.Выражаю искренние слова благодарности женщинам, которые в этот праздничный день находятся на службе, надежно обеспечивая законность и общественный порядок в городе, оберегая покой москвичей и гостей столицы. С чувством глубокой признательности поздравляю женщин – ветеранов органов внутренних дел города Москвы, вы – пример для молодого поколения. Особую благодарность выражаю женщинам – ветеранам Великой Отечественной войны, которые на фронте и в тылу героически приближали Великую Победу. Уважаемые и дорогие женщины! Мы высоко ценим вашу работу и гордимся вами. В этот праздничный день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности. С Праздником!Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. Баранов