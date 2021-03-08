К одной из первых гости пришли к ветерану Великой Отечественной войны, ветерану органов внутренних дел 98-летней Любови Скрипниченко...

Врио начальника Отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Головин организовал посещение заслуженных ветеранов Западного округа. Посещение женщин-ветеранов проходило в рамках Всероссийской акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом» при содействии членов Общественного совета при УВД по ЗАО и Совета ветеранов УВД по ЗАО.К одной из первых гости пришли к ветерану Великой Отечественной войны, ветерану органов внутренних дел 98-летней Любови Скрипниченко. Начальник Отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Кунцево майор полиции Степан Голубев организовал поздравление Любови Федоровны с Международным женским днем. Визитеры пожелали ей весеннего настроения, долгих лет жизни и крепкого здоровья. Майор полиции Степан Голубев порекомендовал держать дома на видном месте телефоны «горячих линий» основных районных организаций – Управы, Управляющей компании, органов социального обеспечения, поликлиники, а также дежурной части и участкового уполномоченного территориального ОМВД.По всему Западному округу в предпраздничные дни женщины встречали сотрудников полиции с цветами для них и небольшими весенними презентами. Вместе с сердечными поздравлениями полицейские разговаривали и о предупреждении преступлений в отношении пожилых граждан. Участковые уполномоченные рассказывали о мерах предосторожности при общении с незнакомыми людьми на улице или звонящими по телефону. Особое внимание в разговоре обращалось на возможные злоупотребления и банковскими картами, звонками из несуществующих организаций или от граждан, выдающих себя за представителей органов власти, органов опеки или медицинских учреждений.Женщины-ветераны Западного округа горячо и искренне благодарили сотрудников полиции, и в свою очередь желали действующим сотрудницам органов внутренних дел профессионализма, крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, весеннего настроения и мирного неба.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93