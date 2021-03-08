Трагическую новость сообщили друзья писательницы в соцсетях.

Трагическую новость сообщили друзья писательницы в соцсетях.Причиной смерти 60-летней писательницы они назвали онкологическое заболевание."Фирменный оптимизм, мудрость, умение жить в ладу с собой, в гармонии с этим неоднозначным миром... Умение видеть несовершенства жизни, все про них понимать и при этом оставаться на позитиве... Источник тепла и света для близких и не самых близких людей", - эти слова мог бы за ее друзьями повторить каждый, кто хоть раз общался с остроумной и жизнелюбивой Татьяной Викторовной."Деньги в кармане еще не крылья, но походку меняют", - многие цитаты из ее произведений становились афоризмами.Она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов, но родному Владимиру не изменяла никогда - и продолжала жить в любимом городе. Признавалась, что часто изображает его в своих книгах, хоть и называет по имени.Она оставила нам 95 книг в жанре "авантюрный детектив". По её книгам сняты фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Чёрта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».