В Международный женский день в Москве активисты устроили торжественное мероприятие. Активисты Волонтерской роты оригинально поздравили представительниц прекрасного пола с 8 марта.

В Международный женский день в Москве активисты устроили торжественное мероприятие. Активисты "Волонтерской роты" оригинально поздравили представительниц прекрасного пола с 8 марта.Члены движения "Волонтерская Рота" организовали масштабную акцию "Вам, любимые", которая заставила улыбаться множество людей. В парке Горького 8 марта собралось более тысячи активистов, которые решили подарить представительницам прекрасного пола праздничное настроение. Мужчины растянули на улице гигантский баннер с изображением алой розы и вручили женщинам яркие тюльпаны.Волонтеры-участники мероприятия произнесли в адрес очаровательных дам немало теплых слов и не поскупились на приятные пожелания. "Спасибо вам, что дарите тепло и любовь, ну а мы сохраним мир в нашей семье, нашем доме и нашей стране!" — объявил представительницам прекрасного пола деятель "Волонтёрской роты" Антон Демидов.Организаторы события прекрасно справились с поставленной задачей, подняли москвичам настроение и не оставили окружающих равнодушными. Несмотря на прохладную погоду, которая выпала на 8 марта, участники акции и посетители парка Горького испытывали позитивные эмоции. Ход мероприятия был зафиксирован на камеру в формате фото и видео, их разместили в Сети члены "Волонтерской роты". На ряде снимков, которые были опубликованы, позируют довольные девушки — они наслаждаются вниманием и держат в руках цветы.