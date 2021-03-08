При помощи трала предприимчивый житель региона отогнал «Форвардер Buffalo 8W» во Владимирскую область.
Сысольский районный суд Республики Коми приговорил жителя Владимирской области к трём годам колонии условно за хищение лесозаготовительной машины.
Владимирец угнал «Форвардер Buffalo 8W» стоимостью 1,7 млн рублей, который принадлежал московской компании. Техника стояла на обочине трассы «Визинга – Кажим – Заозерье», а в кабине лежали ключи зажигания и копия паспорта транспортного средства.
Получив оперативную информацию о причастности к инциденту жителя 33 региона, полиция Республики Коми отправилась в нашу область для розыска злоумышленника. Однако подозреваемому некоторое время удавалось успешно скрываться от сотрудников внутренних дел. Его удалось задержать только во время второй поездки в регион при помощи владимирской Росгвардии.
Во время расследования уголовного дела выяснилось, что, увидев бесхозную технику, владимирец решил вывезти её на малую родину. При помощи трала большегруз был доставлен во Владимирскую область и продан.
В результате мужчина признал свою вину и полностью возместил ущерб.