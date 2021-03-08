При помощи трала предприимчивый житель региона отогнал «Форвардер Buffalo 8W» во Владимирскую область.

Сысольский районный суд Республики Коми приговорил жителя Владимирской области к трём годам колонии условно за хищение лесозаготовительной машины.Владимирец угнал «Форвардер Buffalo 8W» стоимостью 1,7 млн рублей, который принадлежал московской компании. Техника стояла на обочине трассы «Визинга – Кажим – Заозерье», а в кабине лежали ключи зажигания и копия паспорта транспортного средства.Получив оперативную информацию о причастности к инциденту жителя 33 региона, полиция Республики Коми отправилась в нашу область для розыска злоумышленника. Однако подозреваемому некоторое время удавалось успешно скрываться от сотрудников внутренних дел. Его удалось задержать только во время второй поездки в регион при помощи владимирской Росгвардии.Во время расследования уголовного дела выяснилось, что, увидев бесхозную технику, владимирец решил вывезти её на малую родину. При помощи трала большегруз был доставлен во Владимирскую область и продан.В результате мужчина признал свою вину и полностью возместил ущерб.