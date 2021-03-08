Сейчас наш регион находится в зоне влияния тёплых воздушных масс, но в среду воздушные потоки сменят направление.

Сейчас наш регион находится в зоне влияния тёплых воздушных масс, но в среду воздушные потоки сменят направление.Синоптики предупреждают, что антициклон двинется дальше на восток. А центральная Россия окажется под воздействием арктических воздушных масс. При этом в четверг погода вновь переменится. Из-за теплого воздуха с запада температура поднимется от +2ᴼ до +4ᴼC.Такие "погодные качели" приведут к ухудшению самочувствия у метеочувствительных людей. Специалисты рекомендуют им не злоупотреблять анальгетиками, а лучше высыпаться, пить больше воды и обязательно бывать на свежем воздухе.А к концу недели вновь ожидаются морозы - до -2ᴼ C. Зима пока не хочет уходить...