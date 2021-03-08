Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал блокировку соцсетью Facebook публикаций российских СМИ. Решение интернет-платформы нарушает основополагающие права и свободы граждан, включая право на распространение и получение информации, подчеркнул председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал блокировку соцсетью Facebook публикаций российских СМИ. Решение интернет-платформы нарушает основополагающие права и свободы граждан, включая право на распространение и получение информации, подчеркнул председатель ГД.Это уже не первый подобный шаг со стороны Facebook, напомнил Володин. Так уже поступали другие популярные соцсети – Twitter и Instagram, сказал спикер.Крупные интернет-платформы нарушают национальное законодательство, указал председатель Госдумы. "Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – подчеркнул Володин.Он напомнил, что многие государства принимают меры в отношении глобальных IT-компаний, вплоть до серьезных мер ответственности. Проблему необходимо обсуждать в международных форматах, считает спикер."Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — пояснил Володин.По его словам, данная тема будет приоритетной в повестке ближайших встреч на международном уровне. "В рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», — резюмировал председатель Госдумы.Ранее Facebook заблокировал публикации ТАСС, РБК и газеты "Взгляд". Редакции направили в администрацию соцсети запросы. Также готовится обращение в Роскомнадзор.