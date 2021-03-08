В преддверии 8 марта объем трат в магазинах ЦФО, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, превысил 600 млн рублей – это на 47% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует ..

В преддверии 8 марта объем трат в магазинах ЦФО, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, превысил 600 млн рублей – это на 47% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Больше всего – почти в 2,5 раза - увеличились расходы на женские аксессуары. Средний чек одного подарка год к году снизился на четверть.Самой затратной категорией подарков к празднику стала косметика и парфюмерия – расходы на нее за предпраздничные дни достигли 155 млн рублей, это на треть больше, чем за этот же период годом ранее. Число транзакций в магазинах косметики и парфюмерии центральной России также выросло на треть, а средний чек, как и год назад, составил около 3,6 тысячи рублей.Вторую позицию по объему затрат на подарки заняли ювелирные магазины: на украшения для близких жители ЦФО потратили 145 млн рублей (рост в 1,5 раза год к году). При этом количество транзакций не изменилось, средний чек вырос на треть к прошлому году и достиг 35 тысяч рублей.На третьем месте по общему объему затрат оказались SPA-салоны – на сертификаты и процедуры ушло более 130 млн рублей, на треть больше, чем в преддверии 8 марта 2020 года. Средний чек превысил 5 тысяч рублей.Наиболее заметно в преддверии праздника увеличился оборот магазинов с аксессуарами для женщин – в 2,5 раза, до 92 млн рублей. При этом средняя стоимость подарка составила 4 тысячи рублей, снизившись на треть год к году.«Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов – сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны», – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.В целом россияне увеличили траты на подарки для дам на 39% по сравнению с прошлым годом – до 1,2 млрд рублей. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, средний чек одного подарка год к году снизился в пределах 10%. Чаще всего в качестве подарка россияне выбирали косметику и парфюмерию – расходы на них за предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, это на 37% больше, чем за этот же период годом ранее. Второе место заняли сертификаты и процедуры в SPA-салонах (284 млн рублей), третью позицию – ювелирные украшения (свыше 200 млн рублей). Выручка магазинов с аксессуарами для женщин увеличилась перед праздником год к году в 2,2 раза, а обороты магазинов с изделиями из кожи выросли всего на 7%.