На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 марта 2021 года лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 марта 2021 года лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией(25 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Муромском, 7 сл. в Киржачском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Юрьев-Польском 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском, 6 сл. в Собинском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 309 случаев заболевания (6378 сл. в г. Владимире, 3541 сл. в Гусь-Хрустальном, 3144 сл. о. Муром, 2025 сл. в Ковровском, 1744 сл. в Александровском, 1657 сл. в Петушинском, 1273 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1147 сл. в Кольчугинском, 1019 сл. в Суздальском, 926 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 776 сл. в Меленковском, 759 сл. в Киржачском, 637 сл. в Камешковском, 613 сл. в Селивановском, 428 сл. в Судогодском, 354 сл. в г. Радужном).