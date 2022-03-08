Известный российский бард Олег Митяев поздравил владимирских женщин, выступив с концертом в...

Известный российский бард Олег Митяев поздравил владимирских женщин, выступив с концертом в областной клинической больнице.Анна Прескенис, заведующая отделом организационно-методической работы Областной клинической больницы: «Вот в таком формате у нас поздравления впервые и чему, мы, собственно очень рады. Хотелось бы поблагодарить наших прекрасных мужчин за те эмоции, которые они нам дарят каждый праздник, каждое 8-е марта».Медики признаются - последние два года были очень непростыми. В условиях пандемии коронавируса о любых праздниках думали в последнюю очередь. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, рассказал главврач ОКБ Владимир Безруков, наконец-то можно немного выдохнуть и устроить небольшой праздник для женщин-коллег.Олег Митяев, музыкант, автор-исполнитель: «Даже те, бесчувственные чурбаны среди мужчин, которые вообще не обращают внимание на женщин, в этот праздник обязаны проявлять внимание, дарить цветы и это украшает нашу жизнь».Владимир Безруков, главный врач Областной клинической больницы: “Уже полтора года работаем условиях новой коронавирусной инфекции и, конечно наши любимые, уважаемые коллеги-женщины измотаны этой ситуацией и конечно хочется, чтобы сегодняшняя встреча подарила им эмоции».