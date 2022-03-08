Три сильные женщины. Три абсолютно разные профессии, руководящие должности. Тяжелоатлетка Татьяна...

Три сильные женщины. Три абсолютно разные профессии, руководящие должности. Тяжелоатлетка Татьяна Треусова, "ангел в погонах" - Елена Абрамова и врач Наталья Никуленкова. С этими удивительными героинями готовы познакомить и вас.Эти девушки не только сильные физически, они еще и умницы. Получают "отлично" в учебе, один за другим осваивают иностранные языки и музыкальные инструменты. И успевают выступать на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике.Светлана Титова, тренер спортивной школы олимпийского резерва имени Павла Кузнецова, мастер спорта международного класса: «Не каждый молодой человек может выполнить эти упражнения. У девочек лучше, быстрее это получается. Потому что они более гибкие, координированные».Татьяна Треусова в свои 24 уже мастер спорта и учитель физкультуры. Девушкам не стоит бояться этого, на первый взгляд, сурового вида спорта, уверена Татьяна. Тяжелая атлетика развивает важнейшие качества, которое могут пригодиться в жизни.Татьяна Треусова, мастер спорта, учитель физкультуры школы №8 г.Владимира: «До мастера спорта я очень долго шла.. И если бы опустила руки, то не получилось. Но у меня это уже получилось. И, наверное, в жизни это тоже главное».Хотя наравне с мальчиками поднимать тяжести, все же, не удастся, признается Татьяна.Татьяна Треусова, мастер спорта, учитель физкультуры школы №8 г.Владимира: «У них там и категории выше и мальчики сильнее».Но сильнее они не во всем. В этом уверена подполковник полиции Елена Абрамова, начальник отделения по делам несовершеннолетних. Здесь мужчин, как правило, не задерживаются. И дело не в физической нагрузке, а в эмоциональной. Уход детей из дома, происшествия на льду, употребление наркотических веществ, нарушение ПДД, выпадение детей из окон. Все трагедии приходится пропускать через себя.Елена Абрамова, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области: «Мужчина он, наверное, более хладнокровный. Он принимает решения, руководствуясь разумом. Я очень трудно могу отключить сердце от какой-то проблемы. Потому что я сама мать».Сердцем проживая чужие жизни, больше всего Елена боялась упустить жизни собственных детей. По ее словам, ей даже приходилось брать их на рейды. Елена в полиции уже четверть века. Коллеги называют ее "ангелом в погонах".Елена Абрамова, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области: «Я не помню, честно говоря, когда я засыпала ночью и до утра спала.. Мне информацию о том, что происходит с нашими детьми, присылают в том числе и ночью. Когда вопросы касаются детей и семей, ночь очень многое решает».А для врача многое решает харизма, уверена Наталья Никуленкова, заведующая ревматологическим отделением Областной клинической больницы. Терапия - дело тонкое. Часто пациенты приходят именно за успокоением, за женской мягкостью. А медики-мужчины выбирают хирургию. Где нужна четкость и хладнокровность.Наталья Никуленкова, заведующая ревматологическим отделением Областной клинической больницы: «Пациент, когда приходит к доктору, должен испытывать комфорт от общения. Если врач тебе некомфортен как человек, то и успешность от лечения будет ниже».На этой руководящей должности Наталья уже 15 лет. По ее словам, женщине-начальнику важно иметь и мужские качества. Проявлять твердость, где надо - отключать эмоции. У Натальи в подчинении - 18 женщин.Наталья Никуленкова, заведующая ревматологическим отделением Областной клинической больницы: «Я искала свой способ руководства - пробовала разные приемы. И даже авторитарные. И поняла, что это не мое. Что у меня в коллективе должно быть все выстроено на доверии, любви. И даже эта грань между тем, что это работа и дружба, она стирается».Таких сильных женщин в России - миллионы: учителя, врачи, наставники, спортсменки.. Конечно, мамы. И в международный женский день каждая заслуживает цветов, теплых слов. Спасибо за любовь и чуткость. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.