Во Владимире под домашний арест отправили главбуха «Центра культуры и искусства на Соборной» С.В.Боруцкую. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. Она обвиняется в ..

Во Владимире под домашний арест отправили главбуха «Центра культуры и искусства на Соборной» С.В.Боруцкую. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.Она обвиняется в том, что, будучи главным бухгалтером МАУ «Центр культуры и искусства на Соборной», с мая 2016 года по февраль 2022 года, вместе с директором учреждения А.А. Загубним похитила 858 603 рублей. Схема стандартная - фиктивное трудоустройство людей. В конкретном случае - четверых лиц.По ходатайству следователя СК до 28 апреля даму отправили под домашний арест. При принятии решения учтено, что женщина ранее не судима, проживает во Владимире, состоит в браке, официально трудоустроена, страдает хроническими заболеваниями.Напомним, что постановлением от 2 марта её шеф также отправлен под домашний арест.