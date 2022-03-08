Буква Z, символ, который нанесён на нашу военную технику, выполняющую задачи специальной операции...

Буква "Z", символ, который нанесён на нашу военную технику, выполняющую задачи специальной операции на Украине, зажглась по всему региону. В первую очередь, на здании администрации Владимирской области. В ночи в букву "Z" сложились горящие светом окна. Подсветку дополнили российский триколор и герб Владимирской области. Примеру администрации региона последовали владимирская мэрия, многофункциональный центр, владимирский филиал Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Эстафету подхватили районы и муниципалитеты Владимирской области. Знак Z - за победу появился в Муроме, в Радужном, в Киржаче, в Петушках, в Гороховце, в Суздале.