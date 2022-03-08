С восьмым марта наших зрительниц всех поколений искренне поздравляют Вести! Пусть ваша жизнь...

С восьмым марта наших зрительниц всех поколений искренне поздравляют "Вести"! Пусть ваша жизнь будет такой же светлой и сказочной, как на советских открытках.Коллекцию "открытых писем" середины 20-ого века собрал Камешковский районный историко-краеведческий музей. Сюжеты открыток - о дружбе народов, мире и добре. Здесь же знакомые многим полевые цветы Дергилёва. Популярные, но не менее уникальные. Фотохудожник создавал их вместе с женой, обращая внимание на каждую веточку и лепесток. Ночью цветы стояли в холодной воде, иногда подкрашивались. А на этой открытке восьмерка и вовсе вырезана из бумаги. Объем создавался игрой света и тени.Светлана Кудряшова, директор Камешковского районного историко-краеведческого музея: «Кроме веточек мимозы очень популярно было изображение детей, поздравляющих своих мам, или просто занимающиеся рукоделием, приносящие подарки, цветы. Есть и открытки с международным контекстом представители разных национальностей. Это годы, когда устанавливались дружественные отношения с Индией, Китаем».