Для милых мам, которые воспитывают особенных детей. Накануне 8-ого марта Команда Молодёжки ОНФ...

Для милых мам, которые воспитывают особенных детей. Накануне 8-ого марта "Команда Молодёжки ОНФ" провела встречу в рамках проекта "Мамин день". Она прошла в стенах владимирского техникума экономики и права.Участниками проекта стали мамы из организации "Владимирские дети-ангелы". Главная задача проекта - отвлечь женщин от будней и подарить хорошее настроение. Участницы проекта встретились с тренером по ораторскому искусству и посетили мастер-класс по рисованию.Алёна Огаркова, волонтёр "Молодёжки ОНФ", руководитель волонтёрского отряда владимирского техникума экономики и права: «Мы помогаем им расслабиться, так как они много времени проводят со своими детишками. Мы помогаем им устроить небольшой выходной. Праздник».Наталья Горбунова, участница проекта "Мамин день": «Пришла второй раз сюда, мне очень понравилось, как ребята всё это организовывают, с какой теплотой, с каким вниманием. Очень радостно».