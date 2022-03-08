В ходе рейда регионального управления Роспотребнадзора совместно с таможней Владимирской области на...

В ходе рейда регионального управления Роспотребнадзора совместно с таможней Владимирской области на территории рынка «Ополье» проверили 827 пачек табачной продукции, находящихся в реализации.800 пачек оказались контрафактными. У них отсутствовала маркировка специальными (акцизными) марками производства Республики Беларусь. Составлен протокол о наложения ареста, товары переданы на ответственное хранение.В отношении хозсубъекта возбуждено дело об административном правонарушении.ФОТО: https://pixabay.com/ru/