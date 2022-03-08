В конце 2021 года Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям организовал...

В конце 2021 года Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям организовал внеплановую проверку на предприятии по производству мясной продукции в Собинском районе. В ходе рейда сотрудники ведомства обнаружили многочисленные нарушения:- не внедрены и не поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАСПП при осуществлении процессов производства пищевой продукции;- не обеспечивалась поточность технологических операций производства пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного сырья и пищевой продукции;- не поддерживалось проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство пищевой продукции;- неосуществление гашения ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой или без смены владельца в течение 24 часов после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа «гашение сертификатов».Всё это является нарушением требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза. В отношении юридического лица были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях с назначением административных штрафов на общую сумму 50000 рублей. Штрафы в феврале текущего года оплачены в полном объеме.ФОТО: https://pixabay.com/ru/