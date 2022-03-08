В конце 2021 года Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям организовал...
В конце 2021 года Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям организовал внеплановую проверку на предприятии по производству мясной продукции в Собинском районе. В ходе рейда сотрудники ведомства обнаружили многочисленные нарушения:
- не внедрены и не поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАСПП при осуществлении процессов производства пищевой продукции;
- не обеспечивалась поточность технологических операций производства пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного сырья и пищевой продукции;
- не поддерживалось проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство пищевой продукции;
- неосуществление гашения ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой или без смены владельца в течение 24 часов после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа «гашение сертификатов».
Всё это является нарушением требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза. В отношении юридического лица были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях с назначением административных штрафов на общую сумму 50000 рублей. Штрафы в феврале текущего года оплачены в полном объеме.
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