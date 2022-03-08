В рамках традиционной акции МВД России «8 Марта в каждый дом» сотрудники полиции поздравили с праздником жительниц и гостей Владимирской области. Первыми поздравления получили

В рамках традиционной акции МВД России «8 Марта в каждый дом» сотрудники полиции поздравили с праздником жительниц и гостей Владимирской области. Первыми поздравления получили представительницы прекрасного пола в городе Муроме. Сотрудники патрульно-постовой службы, инспекторы ГИБДД, участковые уполномоченные полиции вручили женщинам цветы и адресовали тёплые весенние пожелания отличного настроения, счастья, здоровья. Продолжилась акция в Управлении по