Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Некрасовской Юрьева-Польского поступило в...

Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Некрасовской Юрьева-Польского поступило в пожарную охрану накануне вечером. Дом горел по всей площади. Спасатели ликвидировали горение на 120 квадратных метрах. Пострадала кровля и внутренняя отделка дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области