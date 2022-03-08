Какая она, жительница Владимирской области? Специально к весеннему празднику женский портрет...

Какая она, жительница Владимирской области? Специально к весеннему празднику "женский портрет" нарисовал Владимирстат.Наша "среднестатистическая" землячка, как правило, замужняя горожанка. Имеет среднее профессиональное образование и одного ребёнка. Чаще всего представительницы прекрасного пола работают в торговле или общепите. Каждая пятая женщина нашла себя в образовании, здравоохранении и соцобеспечении. Женщин в 33-ем регионе по -прежнему больше, чем мужчин. Так, на начало прошлого года во Владимирской области их было 732 тысячи. Против 609 тысяч мужчин. Данные обновят результаты недавней Всероссийской переписи населения. Узами брака девушки чаще всего себя связывают в возрасте 20-24 лет. А мамами в первый раз становятся ближе к 29 годам