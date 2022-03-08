Во Владимире задержан второй подозреваемый по делу о мошенничестве со средствами дольщиков в особо...

Во Владимире задержан второй подозреваемый по делу о мошенничестве со средствами дольщиков в особо крупном размере. Это фактический руководитель фирмы "ИМПЭКС". Ущерб людям, которые до сих пор не могут въехать в свои квартиры на улице Всесвятской в Юрьевце, составил почти 90 миллионов рублей. Слово Марии Платанюк.То, что задержание застройщика Сурена Баласанова было "первой ласточкой" по делу о мошенничестве со средствами дольщиков доказывают эти кадры. На них- второй подозреваемый. Он же- фактический руководитель фирмы "ИМПЭКС" Артур Авакян. Депутат Совета народных депутатов города Покрова. По версии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, на счётах Авакяна и Баласанова- "растворились" десятки "долевых" миллионов.Задержания- закономерный итог личного приёма обманутых дольщиков, который провел прокурор региона. Тогда Владислав Малкин заявил, что знает действенное лекарство от болезни под названием "долевое строительство".Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ : «3 марта по итогам приёма прокурора Владимирской области Владислава Малкина по вопросам защиты прав дольщиков возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159- ой Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле прокуратуры Владимирской области».- Откройте полиция!Сурена Баласанова бойцы отряда "Гром" задержали 3 марта. Ночью они нагрянули в его коттедж. А уже 5-ого марта показания в Следственном Комитете давал подозреваемый Артур Авакян. Компания "Импэкс", которой "рулили" фигуранты, несколько лет кормила дольщиков обещаниями. Договоры долевого участия на строительство жилого дома № 17 по улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец фигуранты заключали в 16-ом-17-ом годах. Сроки сдачи переносили 7(!) раз. В дом дольщики не въехали до сих пор. Объект доводит до ума другая компания. "ИМПЭКС"- банкрот.Алексей Степанов, дольщик дома №17: “Обещали сдать в течение года. Процессы заятгивались. Руководство предлагало нам дольщикам подписать всем документы на продление сроков. В итоге в 19-ом году стройка была остановлена. Двери заколочены. Впоследствии руководство строительной компании вообще перестало выходить на связь».Общий ущерб дольщикам- свыше 87 с половиной миллионов рублей.Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, Авакян подписывал с людьми договоры, "не имея реальной возможности и намерения завершить строительство". Вину фактический руководитель компании-застройщика признал частично. Ему и другому фигуранту - Баласанову - за мошенничество в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы.Мария Платанюк "Вести-Владимир".