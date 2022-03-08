Во вторник, 8 марта, в Гусь-Хрустальном полностью сгорел легковой автомобиль. «В 01:49 08 марта 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре

Во вторник, 8 марта, в Гусь-Хрустальном полностью сгорел легковой автомобиль. «В 01:49 08 марта 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по адресу: город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, у дома № 31. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия