В городе Струнино началось строительство новой поликлиники. На эти цели выделено более 250 млн рублей. Медучреждение рассчитано на 250 пациентов в смену.Площадь здания составит три тысячи ..

В городе Струнино началось строительство новой поликлиники. На эти цели выделено более 250 млн рублей. Медучреждение рассчитано на 250 пациентов в смену.Площадь здания составит три тысячи квадратных метров. Подрядчик возведет два этажа и подвал. В подвальных помещениях разместят гардероб для младшего медперсонала и врачей, душевые, санитарную комнату, кабинеты для хранения дезрастворов, грязного белья, отходов, стерилизационные отделения, архив и кладовые.На первом этаже обустроят вестибюль с постом охраны, картотеку, справочную, гардероб, серверную, санузлы, прививочную и процедурную, а также кабинеты неотложной помощи, хирурга, сестры-хозяйки, отоларинголога, рентгеновский кабинет и флюорографию.На втором этаже больных будут принимать терапевты, гинеколог, стоматологи, офтальмолог, психиатр, дерматолог-венеролог, нарколог, эндокринолог. Появятся кабинеты функциональной диагностики, диспансеризации, ЭКГ, УЗИ и моечная эндоскопов.