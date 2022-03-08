О начале строительства новой поликлинике в Струнине Александровского района сообщает газета Новый...

О начале строительства новой поликлинике в Струнине Александровского района сообщает газета "Новый город Александров". По итогам торгов, стоимость контракта составила 250 миллионов 688 тысяч 515 рублей 57 копеек, что на 1,2 миллиона меньше, чем планировалось потратить ранее.Поликлиника рассчитана на 250 посетителей за смену.В здании площадью 3 тысячи квадратных метров, будет два этажа и подвальное помещение. В проекте сказано, что в подвальных помещениях будет находиться гардеробная младшего медперсонала и врачей, душевые, санитарная комната, помещения для хранения дезинфицирующих растворов, грязного белья, отходов, стерилизационные отделения, медицинский архив, склады, кладовые.На первом этаже будет располагаться вестибюль с постом охраны, картотека, справочная, гардероб, серверная, санузлы, прививочная, процедурные кабинеты. Кабинет неотложной помощи, перевязочная, кабинеты хирурга, сестры-хозяйки, отоларинголога, рентгеновский кабинет и флюорографию.На втором этаже разместятся кабинеты: терапевтов, гинеколога, стоматологов, офтальмолога, психиатра, дерматолога-венеролога, нарколога, эндокринолога, кабинеты функциональной диагностики, диспансеризации, ЭКГ, УЗИ, рентгеновский кабинет, моечная эндоскопов.