Во Владимирской области на 169 км федеральной автодороги М-7 «Волга» ведутся работы по...

Во Владимирской области на 169 км федеральной автодороги М-7 «Волга» ведутся работы по строительству путепровода будущей платной автомагистрали М-12.Для безопасного проведения работ по монтажу балок пролетных строений до конца марта будут действовать технологические окна с перерывом движения по М-7 «Волга», протяженностью около 40 минут: 23:00 - 23:40, 1:00 – 1:40, 3:00 – 3:40, 5:00 – 5:40.Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород,ограничения движения запланированы на 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 и 27 марта.Возможный маршрут объезда: через Собинку, Коняево, Улыбышево с выездами на М-7 на 156-ом (Лакинск) км и 185-ом км (обход Владимира).