Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, главный бухгалтер Муниципального автономного...

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, главный бухгалтер Муниципального автономного учреждения культуры города Владимира «Центр культуры и искусства на Соборной», с мая 2016 года по февраль 2022 года, используя служебное положение, совместно с директором учреждения Загубневым А.А. похитила 858 603 рублей. Женщина получала деньги за 4 фиктивно трудоустроенных сотрудников.В отношении обвиняемой Боруцкой С.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 24 суток, то есть по 28 апреля 2022 года включительно.Ранее постановлением Октябрьского районного суда города Владимира от 2 марта 2021 года в отношении директора МАУК «ЦКИ на Соборной» Загубнего А.А. также была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.