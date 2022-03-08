Авария произошла сегодня около 7.40 на улице Муромской во Владимире. По предварительной информации...

Авария произошла сегодня около 7.40 на улице Муромской во Владимире. По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля "Шевроле" 1970 года рождения, двигаясь со стороны Загородного парка в сторону центра, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "Тойотой". Удар пришёлся на сторону водителя "Тойоты" 1976 года рождения. От удара "Шевроле" также столкнулся с автобусом "Мерседес" под управлением водителя 1994 года рождения. В автобусе никто не пострадал.Однако, водитель "Шевроле" в результате ДТП был доставлен в медицинское учреждение, а его пасажир 1987 года рождения направлен на амбулаторное лечение. Сотрудниками полиции проверяются обстоятельства произошедшего.Фото/видео: Подслушано автомобилистов