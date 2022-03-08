Сообщение о возгорании легкового автомобиля в Гусь-Хрустальном поступило в ночь на 8 марта. Звонок...

Сообщение о возгорании легкового автомобиля в Гусь-Хрустальном поступило в ночь на 8 марта. Звонок поступил несвоевременно - к приезду пожарных машина уже горела по всей площади.Сотрудники регионального МЧС не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области