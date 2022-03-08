С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 140 712 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 марта выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 148 человек. Ещё 57 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 67 - в Ковровском, 25 - в Петушинском, 16 - в Кольчугинском, 29 - в Александровском, 19 - в Юрьев-Польском, 44 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Судогодском, 13 - в Собинском, 8 - в Киржачском, 14 - в Камешковском, 17 - в Гороховецком, 5 - в Меленковском, 12 - в Вязниковском, 21 - в Суздальском и 3 - в Селивановском районах, а также 22 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 140 712 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 38 277 заболевших во Владимире, 16666 - в Ковровском районе и 15283 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.