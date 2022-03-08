Порывы северо-восточного ветра во второй половине недели не будут превышать 10 метров в секунду.

Во Владимирской области с 9 марта ожидается резкое похолодание. Сразу после праздников столбик термометра опустится до -16 градусов Цельсия. К концу недели на улице будет уже до -18. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду без осадков.Заморозки продлятся с 9 по 12 марта. В воскресенье немного потеплеет - до минус 14.Порывы северо-восточного ветра во второй половине недели не будут превышать 10 метров в секунду.Атмосферное давление вырастет с 756 до 766 миллиметров ртутного столба.