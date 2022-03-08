По информации регионального оперштаба, за сутки количество выздоровевших после ковид-19 составило...

По информации регионального оперштаба, за сутки количество выздоровевших после ковид-19 составило 1026 человек.Всего коронавирусом переболели 99 434 жителя 33 региона.Отметим, что число новых случаев заболевания на порядок меньше - 531.ФОТО: https://pixabay.com/ru/