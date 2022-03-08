Операцию проводят сотрудники Управления МЧС совместно с муниципальными чиновниками и...

Операцию проводят сотрудники Управления МЧС совместно с муниципальными чиновниками и волонтёрами.Цель - предотвратить возможные трагедии на водных объектах. С каждым днём толщина и прочность льда уменьшается, передвигаться по нему небезопасно. В регионе проведут показательные выступления спасателей на воде, в школах пройдут занятия с детьми и лекции для взрослых в рамках родительских собраний. Патрульные группы организуют рейды по потенциально опасным местам. Не за горами и полный запрет выхода на лёд.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "На территории области в связи с погодными условиями так как наступает тёплая пора с 15 марта органами местного самоуправления будет вынесено решение о запрете выхода на лёд на реках и с 20 марта будет также запрет выхода на озёра и пруды на территории Владимирской области".