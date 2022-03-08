Сотрудники полиции провели цветочную акцию к международному женскому дню. В Муроме инспекторы...

Сотрудники полиции провели "цветочную акцию" к международному женскому дню.В Муроме инспекторы ГИБДД вручали цветы автоледи, сотрудники патрульно-постовой службы поздравляли женщин-пешеходов. А вот такое необычное фото появилось в группе "Подслушано во Владимире". "Купи ей цветы"- очень нужный дорожный знак в каждом городе, пишут в сети. Если вы "проштрафились" и до сих пор не вручили любимым женщинам цветы- срочно исправляйтесь. Время ещё есть.